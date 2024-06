Moto2 | Gp Assen Gara: Ogura batte Aldeguer, Garcia a podio

Moto2 Gp Olanda Assen Gara – Ai Ogura vince il Gran Premio d’Olanda classe Moto2, ottava tappa del Motomondiale 2024, corso al TT Circuit di Assen.

Il pilota giapponese del Team MT Helmets – MSI ha battuto un Fermin Aldeguer penalizzato da un long-lap penalty scontato a 8 giri dalla fine, inflitto per track limits warning, cosa già accaduta a Barcellona. Completa il podio tutto Boscoscuro il leader della classifica iridata Sergio Garcia.

Quarto al traguardo Jake Dixon (Aspar), che ha preceduto Somkiat Chantra (Team Asia) e il nostro Tony Arbolino (Marc VDS), con il pilota di Garbagnate Milanese tornato a battagliare per posizioni di vertice.

Il #14 si è messo dietro Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), Alonso Lopez (SpeedUp), Manuel Gonzalez (Gresini) e il nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo), che paga un dritto nelle prime fasi di gara.

A punti anche Senna Agius (Intact GP), Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team), Bo Bendsneyder (Preicanos Racing Team) e Darryn Binder (Intact GP).

La classifica iridata vede sempre al comando Sergio Garcia, che comanda con 138 punti, 14 in più del vincitore Ai Ogura e 23 in più di Joe Roberts, che non ha gareggiato vista la frattura della clavicola rimediata in prova (dovrebbe rientrare la settimana prossima al Sachsenring, ndr).

