Moto2 | Gp Thailandia Qualifiche: Aldeguer in pole davanti ad Acosta, Arbolino è ottavo

Moto2 Gp Thailandia Qualifiche – Fermin Aldeguer si è aggiudicato la pole position del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa classe Moto2, in programma a Buriram.

Il pilota della SpeedUp nonostante una chiusura di sterzo nel giro veloce è riuscito a far segnare il best-lap di 1:35.271, crono che gli ha permesso di battere il leader della classifica iridata Pedro Acosta (Red Bull Ajo) e il team-mate di quest’ultimo, Albert Arenas, staccati di 0.177s e 0.319s. Per Aldeguer è la seconda pole consecutiva, terza in carriera.

Seconda fila dello schieramento per Aron Canet (Pons), per l’idolo di casa Somkiat Chantra (Team Asia) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing).

Settimo tempo per Alonso Lopez (SpeedUp) che condividerà la terza fila con il nostro Tony Arbolino (Marc VDS) e Jake Dixon (Aspar).

Quarta fila per Joe Roberts (Italtrans), Sergio Garcia (Pons) e Celestino Vietti (Fantic Racing). Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 16esimo, mentre non hanno passato la Q1 Alberto Surra (Forward) e Mattia Casadei (Fantic Racing) che scatteranno dalla 27esima e 28esima casella.

