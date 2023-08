Moto2 | Gp Silverstone Qualifiche: Acosta si prende la pole, Arbolino è quarto

Moto2 Gp Gran Bretagna Qualifiche – Pole position per Pedro Acosta nel Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona tappa del Motomondiale in programma domenica a Silverstone.

Il pilota del Team Red Bull Ajo l’ha ottenuta sotto la pioggia contro ogni pronostico viste le difficoltà incontrate nel turno mattutino. Per lo spagnolo che ha girato in 2:16.953 si tratta della terza pole in Moto2.

In prima fila con il #37 ci saranno Fermin Aldeguer con la Boscoscuro del Team SpeedUp e la sorpresa della giornata, Zonta van den Goorbergh, Team Racing GP.

Il leader del Mondiale Tony Arbolino dopo aver passato lo “scoglio” della Q1 ha chiuso quarto nonostante qualche sbavatura di troppo. Il pilota del Team Marc VDS avrà accanto a se in seconda fila Alonso Lopez (SpeedUp) e Aron Canet (Pons).

Settimo tempo per Sergio Garcia (Pons), che ha preceduto Barry Baltus (Racing GP) e Sam Lowes (Marc VDS). Chiude la Top Ten Joe Roberts (Italtrans).

Celestino Vietti, pilota Fantic Racing, ha chiuso 13esimo, mentre il rookie del Team Italtrans Dennis Foggia non ha passato la Q1 e partirà ultimo.

