Moto2 | Gp Silverstone Prove 2: Canet al comando, Arbolino fuori dalla provvisoria Q2

Moto2 Gp Gran Bretagna Prove 2 – Aron Canet si è aggiudicato il miglior tempo della seconda sessione di prove del Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, nona tappa del Motomondiale in programma domenica a Silverstone.

Il pilota del Team Pons ha percorso 11 giri, il migliore al decimo passaggio con il crono di 2:04.357. Alle spalle dello spagnolo si sono piazzati tre connazionali, Alonso Lopez e Fermin Aldeguer del Team SpeedUp e Pedro Acosta (Red Bull Ajo), il più veloce delle prove disputate in mattinata. I tre sono staccati rispettivamente di 0.063s, 0.137s e 0.395s.

Il quinto tempo è andato al giapponese del Team Asia Ai Ogura che ha preceduto l’idolo di casa Jake Dixon (Aspar), Joe Roberts (Italtrans), Albert Arenas (Red Bull Ajo) e Sam Lowes (Marc VDS). Chiude la Top Ten Somkiat Chantra (Team Asia).

In Q2 provvisoria anche Sergio Garcia (Pons), Manuel Gonzalez (VR46 MasterCamp), Celestino Vietti (Fantic Racing) e Filip Salac (Gresini).

Fuori a sorpresa il capo-classifica Tony Arbolino (Marc VDS) che ha chiuso 15esimo e che dovrà sperare che domani mattina non piova per cercare l’accesso diretto in Q2. Dennis Foggia (Italtrans) ha chiuso 19esimo.

