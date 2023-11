Moto2 | Gp Malesia Gara: vince Aldeguer, Acosta è Campione del Mondo

Moto2 Gp Malesia Sepang Gara – Fermin Aldeguer dopo aver ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 18esima tappa classe Moto2, ha vinto la gara della classe Moto2 disputata a Sepang.

Per il pilota della SpeedUp è la terza vittoria nella classe Moto2, ma il protagonista della giornata è stato senza ombra di dubbio Pedro Acosta (nella foto, giunto secondo al traguardo, ndr), laureatosi Campione del Mondo.

Secondo titolo in tre anni (nel 2021 aveva vinto quello della Moto3, ndr) per il pilota del Team Red Bull Ajo, che il prossimo anno sarà in MotoGP in sella alla KTM del Team GASGAS. Ricordiamo anche che nel 2020 il pilota di Mazarrón, classe 2004, aveva vinto la Rookies Cup. Per Acosta anche il record di più giovane vincitore del Mondiale Moto2.

Acosta si aggiudica il titolo in Malesia, cosa accaduta in passato tra gli altri a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Esteve Rabat, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, Marco Simoncelli e Dani Pedrosa.

La gara per il #37 si è messa subito in discesa, quando Tony Arbolino dopo un ottimo start, subito dopo il via ha perso molte posizioni per evitare Manuel Gonzalez, caduto dopo un contatto con Aldeguer alla prima curva. Successivamente Arbolino è caduto, precipitando in 24esima posizione, per poi risalire in sella e rimontare sino alla decima posizione.

Sul terzo gradino del podio è salito Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing), che ha preceduto Ai Ogura (Team Asia), Jake Dixon (Aspar) e Somkiat Chantra (Team Asia). In Top Ten anche Sam Lowes, Joe Roberts, Albert Arenas e Tony Arbolino.

A punti Dennis Foggia (Italtrans), che ha chiuso 15esimo, 21esimo Mattia Casadei (Fantic Racing), gara sfortunata per Celestino Vietti (Fantic Racing), ritiratosi dopo una caduta avvenuta nel corso del secondo giro.

