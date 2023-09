Moto2 | Gp Barcellona Gara: Dixon batte Canet, Arenas a podio

Moto2 Gp Catalunya Montmelò Gara – Jake Dixon si è aggiudicato il Gran Premio di Catalunya classe Moto2, undicesima tappa del Motomondiale 2023, corso al Montmelò di Barcellona.

Il pilota del Team Aspar ha avuto la meglio su Aron Canet, con il pilota del Team Pons che non è riuscito a centrare il primo successo nella classe di mezzo, mentre per Dixon si tratta della seconda vittoria che lo porta a 44 punti (terzo posto) dal leader della classifica iridata Acosta.

Primo podio in Moto2 per Albert Arenas, Red Bull Ajo, che non saliva sul podio da Le Mans 2020 quando correva nella classe Moto3.

Quarto al traguardo il rookie del Team Pons Sergio Garcia, che ha avuto la meglio sul pilota VR46 MasterCamp Manuel Gonzalez, autore di una bella gara con qualche giro anche in testa.

Il leader del Mondiale Pedro Acosta è giunto sesto, il discorso vittoria si è chiuso in anticipo per lui, quando a tre giri dalla fine un contatto con Alonso Lopez ha fatto perdere al pilota del Team Red Bull Ajo il “treno” per lottare per il successo.

Acosta allunga comunque in Campionato su un’irriconoscibile Tony Arbolino, che partiva dalla 20esima posizione e che nei primissimi giri aveva recuperato fino all’11esima piazza.

Il pilota del Team Marc VDS ha poi perso posizioni, chiudendo fuori dalla zona punti, 17esimo. Il distacco da Acosta diventa ora di 22 punti, ma più che le lunghezze da recuperare, preoccupano le ultime prestazioni del pilota di Garbagnate Milanese, apparso irriconoscibile.

Tornando ai piloti andati a punti, troviamo Ai Ogura (Team Asia) settimo, Alonso Lopez (SpeedUp) ottavo, Sam Lowes (Marc VDS) nono, Celestino Vietti (Fantic Racing, vincitore al Red Bull Ring, ndr) decimo, Joe Roberts (Italtrans) undicesimo, Barry Baltus (Racing GP) dodicesimo, Fermin Aldeguer (SpeedUp) tredicesimo, Somkiat Chantra (Team Asia) quattordicesimo e Jeremy Alcoba (Gresini) quindicesimo.

Il rookie Dennis Foggia (Italtrans), ha chiuso ventunesimo, Mattia Rato (SAG) ventiduesimo, mentre Alberto Surra (Forward) si è ritirato nelle prime fasi di gara per un problema tecnico.

