Bulega e Antonelli, Key To Win, insieme per aiutare i giovani

Davide Bulega, papà di Nicolò, attuale rider Ducati Superbike e Jgor Antonelli, papà di Niccolò, attuale rider Ducati Supersport, hanno dato vita a Key To Win.

La struttura promuove incontri tra le aziende, stabilisce contatti e favorisce alleanze da cui scaturiscono poi i progetti che sfociano nella partecipazione alle gare con strutture di alto livello.

Il primo incontro c’è in occasione del quarto round del Mondiale Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli: un meeting al quale hanno partecipato i rappresentanti di diversi marchi, durante il quale sono state messe le basi per diversi progetti. È già in corso d’opera il lancio di Luca Rizzi e Giacomo Zannoni, due giovani piloti che la struttura di Bulega e Antonelli sta promuovendo; altre iniziative seguiranno a breve.

Key To Win, “La chiave per vincere”, è un sodalizio tra Quick Starter (Bulega) e Antonelli Consulting, le agenzie dei due papà da Gran Premio. Entrambi hanno alle spalle 35 anni di esperienza e impegno nelle corse prima come piloti e poi come manager di due figli famosi: Nicolò Bulega ha vinto il titolo iridato Supersport 2023 e attualmente corre nel mondiale Superbike con la Ducati ufficiale ed è secondo nella classifica generale, Niccolò Antonelli ha corso a lungo in Moto3 e Moto2 vincendo quattro Gran Premi e attualmente gareggia nel mondiale Supersport con la Ducati V2 del team Althea.

Lo sviluppo di partnership e la gestione di budget sono soltanto una parte dell’attività, che comprende anche l’organizzazione di eventi e progetti sotto tutti gli aspetti, dalla ricerca di location ai servizi di accoglienza, dalle hostess ai servizi di catering, fotografici e video, vengono organizzati anche eventi di team building per aziende e gruppi industriali.

