WDW | Esclusiva, Tardozzi: “Marquez e Bagnaia una della coppie più forti di sempre”

WDW – Al World Ducati Week abbiamo intervistato in esclusiva Davide Tardozzi, Team Manager Ducati. Tanti gli argomenti trattati con lui, MotoGP, Marc Marquez in “Rosso” Ducati, Pecco Bagnaia, il supporto ai piloti Ducati che lasceranno la casa di Borgo Panigale, Andrea Iannone, Superbike, Toprak Razgatlıoğlu, regolamenti e tanto altro. Di seguito l’intervista.

Dichiarazioni Davide Tardozzi WDW

“Nel 1998 eravamo un gruppo di amici che voleva stare insieme e festeggiare il brand Ducati, oggi c’è un popolo Ducati che ci segue e ci supporta. Vedere l’impressionante marea di moto che c’è qui a Misano nel 2024 è un qualcosa che ci gratifica. Parlando della nuova Panigale V4 S, i ragazzi di Ducati Moto hanno fatto un grandissimo lavoro, parlavo con Claudio Domenicali ieri e mi diceva che ascoltano i piloti quando si allenano con le Panigale, per cui molto input arriva dai piloti MotoGP e Superbike che si allenano con la Panigale V4.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi quattro Ducati in testa alla MotoGP

“E’ vero che ci sono quattro Ducati in testa, ma ci sono ancora tanti punti in palio, per cui direi che il Campionato è totalmente aperto. Ognuno di questi quattro può vincere il Mondiale. Ricordo che Bastianini è quarto ma è a 56 punti. Credo e spero che ci saranno quattro Ducati davanti a fine stagione.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Marc Marquez in “Rosso” Ducati con Bagnaia come coppia Rossi Lorenzo?

“Marquez con Bagnaia sarà uno dei Team più forti di sempre. Fare paragoni con la coppia Rossi – Lorenzo a distanza di tantissimi anni non mi piace, però è senz’altro una delle coppie più forti di sempre.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Bagnaia sottovalutato

“Pecco (Bagnaia) dalla prima vittoria in MotoGP ad Aragon 2022, ha fatto 54 gare e ne ha vinte 24. Parlare in maniera negativa di un pilota con questi numeri mi sembra assurdo. Il ragazzo ha 27 anni e ha vinto tre titoli mondiali, per cui direi che gli dobbiamo dare il merito che gli spetta. E’ il pilota più vincente di sempre con la Ducati, credo che stia ancora crescendo. Uno dei grandi meriti di Pecco è che non si ferma mai, non si accontenta.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Supporto Pramac e piloti Ducati a fine contratto

“Il tipo di supporto che avranno da qui a fine stagione i piloti che non correranno più con noi e anche il Team Pramac è scritto sul contratto. Non verrà a mancare nulla. Non avranno mai, pezzi in ritardo e avranno lo stesso identico materiale di Bagnaia, stessi sviluppi per le quattro moto Factory.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi VR46 confermata in Ducati con Di Giannantonio?

“Il trend dovrebbe essere quello, non c’è ancora l’ufficialità perché ci sono ancora piccole cose da mettere a punto, però credo e spero che potrà andare così. Per quanto riguarda Fermin Aldeguer, è assolutamente confermato.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Honda e Yamaha in difficoltà, cambio Regolamento MotoGP 2027

“Il cambio di regolamento per il 2027 sarà un punto di partenza. Vedremo nel 2026 chi lavorerà meglio per il 2027. Credo che nel 2027 anche la Honda che adesso è l’ultima moto sulla griglia, potrebbe diventare la prima. E’ una domanda a cui nessuno può rispondere.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi sei Ducati invece di otto nel 2025

“E’ chiaro che ci sarà qualcosa in meno, ma non credo che cambierà niente per quanto riguarda l’acquisizione dei dati, non credo che sarà un problema.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Ritorno Andrea Iannone dopo squalifica per doping

“Penso che Andrea (Iannone) si stia comportando molto bene. Sta facendo, a mio giudizio, più di quello che il 99% delle persone si aspettavano. Credo che, malgrado l’età, sia ancora assolutamente in forma e il talento non gli manca, per cui credo e spero che abbia delle opportunità per poter dimostrare ancora di più di quest’anno, per giocarsi delle posizioni importanti.”

Dichiarazioni Davide Tardozzi Dominio Toprak Razgatlioglu Superbike

“Credo che Toprak sia assolutamente un Campione e un pilota velocissimo. In questo momento ha un piccolo vantaggio a livello regolamentare, ma credo che lui meriti quello che sta portando a casa perché è sicuramente un Campione, visto che ha vinto un mondiale (con Yamaha, ndr) e credo che ne vincerà un altro. Credo che bisognerebbe rivedere i regolamenti Superbike. Da quello che mi risulta, il regolamento Superbike potrebbe cambiare già nel 2026. Vedremo cosa decideranno la Federazione Internazionale e la Dorna in merito. Credo che il regolamento Superbike debba assolutamente essere riscritto, perché in questo momento, a mio giudizio, non è oggettivo-obiettivo su quelle che sono le forze in campo.”

