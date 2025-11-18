Test Valencia, Bulega: “Ho iniziato a guidare meglio la MotoGP”

Test Valencia Ducati MotoGP 2025 – Nicolò Bulega ha chiuso i test post-GP di Valencia con la Ducati MotoGP, affrontando per la prima volta un lavoro mirato.

Per il romagnolo, reduce dalle prime esperienze nella classe regina visto che corre abitualmente in Superbike, la giornata è stata significativa: una sessione di prove che gli ha permesso di prendere confidenza con la moto e di capire meglio le differenze rispetto ai weekend di gara, dove il tempo è sempre limitato.

Nonostante un errore nel giro veloce, Bulega si è detto soddisfatto dei progressi e dell’opportunità di lavorare con calma, lontano dalla pressione della gara.

Anche se il cronometro non è la parte più importante di un test, alla fine ha chiuso a soli 0.288s dalla vetta. Ecco cosa ha detto “Bulegas” che ha parlato anche del sogno MotoGP.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Test Valencia MotoGP 2025

“Durante i weekend di gara è difficile migliorare perché hai poco tempo e devi fare tutto velocemente. Anche se ti vengono in mente delle idee, non hai modo di provarle. Per questo servivano dei test come oggi. Abbiamo girato solo mezza giornata, ma è stata molto utile: ho iniziato a prendere feeling e alla fine sono andato bene. Ho fatto anche un errore nel mio giro veloce, altrimenti potevo guadagnare due decimi. Sono molto contento perché finalmente ho iniziato a guidare meglio la MotoGP.”

Miglioramenti Nicolò Bulega MotoGP

“Rispetto al debutto sono migliorato un po’ dappertutto. Non avevo una mancanza specifica, ma mi serviva confidenza generale, chilometri e tempo in sella. Oggi ho potuto fare qualche giro senza stress, lavorando con calma sulla moto. La confidenza è cresciuta, anche se non al 100%: ho fatto solo due weekend di gara, mentre gli altri hanno stagioni intere alle spalle. Sono ancora lontano, ma ho iniziato a guidare meglio e questo mi fa piacere.”

Incontro con Toprak in pista?

“Purtroppo non ci siamo incontrati in pista. Mi sarebbe piaciuto fare qualche giro insieme e avere una foto ricordo del mio primo test MotoGP con lui, ma non è successo.”

Cosa ricorderai di queste due settimane in MotoGP

“Tante cose belle. La più importante è essere tornato in questo paddock, dopo che ne ero uscito in malo modo, e farlo con i colori Ducati. È stato un sogno: correre in MotoGP è già un sogno, farlo con la moto del Campione del mondo e con la squadra del Campione del mondo è stato incredibile. Bello, stressante, ma bellissimo.”

Sogno MotoGP

“Il sogno di ogni pilota è la MotoGP, perché è il massimo a cui puoi ambire. Correre con il team “Rosso” è come per un pilota di auto correre con la Ferrari: non puoi sognare di più. Sono discorsi ancora prematuri, ma quello che ho imparato è che le cose me le voglio meritare. Se un giorno farò la MotoGP, non sarà per dire al bar che sono un pilota di MotoGP, ma perché voglio farla bene.”

Ritorno in sella alla Superbike

“Ho già pensato che mi sembrerà rotta! È solo questione di abitudine: passeranno alcuni mesi e magari mi dimenticherò un po’ l’effetto della velocità. Quando risalirò sulla Superbike mi sembrerà più normale.”

