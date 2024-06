SBK | Razgatlioglu in MotoGP già dal 2025?

Superbike 2024 – Il passaggio di Marc Marquez alla Ducati Factory potrebbe non essere l’ultimo colpo di mercato degno di nota.

A sganciare la “bomba” di Razgatlioglu in MotoGP già dal 2025 è stato il suo manager Kenan Sofuoglu, che ha ammesso di aver già parlato con la BMW (casa con la quale Razgatlioglu ha un contratto biennale, ndr) circa un possibile passaggio del suo assistito alla Top Class.

Dichiarazioni Kenan Sofuoglu su Toprak Razgatlioglu in MotoGP

“C’è molto interesse per Toprak nel paddock della MotoGP, già per il prossimo anno. Abbiamo un contratto biennale con BMW, ma ho già comunicato a loro che vogliamo lasciare il Campionato Mondiale Superbike alla fine di quest’anno e passare alla MotoGP. Ho spiegato loro che questo è il desiderio di Toprak.”

A Razgatlioglu, che attualmente guida il Mondiale Superbike con 179 punti , 21 in più di Nicolò Bulega, secondo, e 24 in più di Alvaro Bautista, terzo, è stato chiesto del suo futuro in MotoGP lo scorso fine settimana a Misano.

“La MotoGP è un’altra categoria. Lì è tutto molto diverso, a partire dalla moto. Se passassi in MotoGP ora avrei bisogno di tempo per adattarmi a tutto. Sono forte nel WorldSBK, soprattutto in questa stagione e con questa moto. Vedremo cosa succederà con la MotoGP in futuro.”

Una versione molto diversa da quella data da suo Manager, staremo a vedere, intanto godiamoci le evoluzioni del pilota turco nel Mondiale delle derivate di serie.

