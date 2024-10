SBK | Gp Spagna, Bulega: “Non mi sarei mai immaginato di arrivare all’ultima gara in lotta per il titolo”

Superbike Jerez Ducati – Un finale avvincente per la categoria Superbike che deve ancora assegnare tutti i titoli.

Nicolò Bulega, infatti, è ancora in corsa per il Campionato del Mondo piloti anche se lo svantaggio di 46 punti su Toprak Razgatlioglu (BMW) non gli consente di essere padrone del proprio destino.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Jerez Superbike 2024

“E’ davvero incredibile quanto questo anno sia trascorso in fretta. Certo dopo il primo test dello scorso inverno proprio su questo circuito non mi sarei assolutamente immaginato di poter arrivare all’ultimo round della stagione ancora in lotta per il titolo. E’ ovvio che la distanza da Toprak è molto grande ma non è importante. Voglio solo chiudere questo splendido 2024 nel migliore dei modi”.

5/5 - (2 votes)