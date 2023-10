SBK | Gp Portogallo Gara 2: Bautista-Razgatlioglu show, la spunta lo spagnolo in volata

SBK Gp Portogallo Gara – Alvaro Bautista chiude il weekend perfetto di Portimao con la vittoria anche in Gara 2 del Gran premio del Portogallo, undicesimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end a Portimao.

Un gara semplicemente incredibile, una lotta serrata in tutti i giri con sorpassi e controsorpassi tra Razgatlioglu e Bautista. Il pilota turco partito benissimo dalla prima fila, ha cercato in ogni modo di fermare Bautista, ma lo spagnolo ad ogni attacco rispondeva in uscita dell’ultima curva dove la Ducati V4 ha un evidente vantaggio sulla Yamaha.

Razgatlioglu ha tentato anche all’ultimo giro di rallentare Bautista, ma lo spagnolo, questa volta dall’esterno, è riuscito in un sorpasso capolavoro che lo ha portato alla vittoria. Sul podio la seconda Ducati del team Aruba, quella di Michael Rinaldi che, dopo un buon recupero, sembrava poter inserirsi nella lotta per la vittoria.

Chiude in quarta posizione Gerrett Gerloff che su BMW precede Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, che “raddrizza” un weekend storto.

Settimo posto per Iker Lecuona che precede Dominique Aegerter e Phillip Oettl. Jonathan Rea, dopo un contatto a inizio gara e un long lap penalty, chiude in decima posizione.

Axel Bassani chiude in 12esima posizione, davanti a Lorenzo Baldassarri. Gabriele Ruiu ha tagliato il traguardo in 19esima posizione.

WorldSBK Portogallo Gara 2- Tempi finali

