SBK | Gp Misano, Lowes: “È sempre un grande evento”

Superbike Misano Kawasaki – Il recente test privato a Misano ha rappresentato un momento cruciale per Alex Lowes, il pilota del Kawasaki Racing Team (KRT), in vista del quarto round del campionato WorldSBK 2024. Svoltisi il 30 e il 31 maggio, questi test hanno permesso a Lowes di affinare le sue strategie e migliorare la performance della sua Ninja ZX-10RR, preparandosi a conquistare altri punti cruciali nel campionato.

L’inizio della stagione 2024 è stato quasi perfetto per Lowes. Il pilota britannico ha conquistato due vittorie significative a Phillip Island in Australia, gettando le basi per una serie di prestazioni solide che lo hanno visto segnare punti importanti in quasi tutte le gare successive. Con un piazzamento attuale al quarto posto nella classifica del campionato, Lowes si avvicina a Misano con la determinazione di ottenere altri risultati di rilievo.

Axel Bassani Gp Misano

“Misano è sempre un grande evento e il modo perfetto per tornare in azione dopo una pausa nel nostro calendario. I recenti test qui sono stati positivi e abbiamo trovato un buon feeling con la moto. Anche se questo circuito non è uno dei preferiti per la nostra Ninja ZX-10RR, voglio lottare per i migliori risultati possibili in tutte le gare! Metteremo insieme tutto quello che abbiamo imparato nei test di Misano per l’azione di venerdì. So che il mio capotecnico Pere ha delle buone idee. Allora vediamo come ci posizioniamo rispetto ai nostri concorrenti. Non vedo l’ora di tornare nel mix.”

