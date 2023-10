MotoGP | GP Thailandia 2023: Conferenza Stampa in DIRETTA (foto e video)

Conferenza Stampa GP Thailandia – Amici di Motorionline, buongiorno siamo in attesa di collegarci per la conferenza stampa del Gran Premio della Thailandia che inizierà alle ore 12:00, alla quale parteciperanno: Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi.

12:46 Infine parla Pablo Nieto: “Dobbiamo lottare fino alla fine e poi vedremo cosa succede. Ci siamo, stiamo lottando contro due team factory. Con Marco l’anno scorso abbiamo vinto il Rookie of the Year, è sempre difficile lottare contro le squadre ufficiali ma non ci manca nulla. La moto è ottima, c’è sempre da migliorare. Il grande passo avanti per lui è stato in Moto2, abbiamo lottato per il mondiale, qui abbiamo un nuovo team, lui crede molto in se stesso, cerca sempre di fare la gara migliore possibile. Può capitare che una gara non vada bene ma lui continua a spingere. Per l’anno prossimo sarà sempre difficile ma abbiamo esperienza per fare buone gare, i nostri avversari hanno le gare migliori e noi dobbiamo cercare di fare del nostro meglio. Spero di poter arrivare a Valencia con il mondiale ancora aperto, siamo lontani ma non si sai mai”.

12:40 E’ il turno di Gino Borsoi: “Jorge è pronto per vincere il titolo, riceviamo aiuto dalla Ducati, dobbiamo trovare il modo di battere i piloti Ducati. Abbiamo scelto la soft in Australia insieme, abbiamo perso la gara a otto curve dalla fine. Dobbiamo capire come studiare meglio ed essere sempre pronti. Abbiamo fatto tanti podi, entrambi i nostri piloti hanno vinto, la differenza con il team ufficiale è minima, sono felicissimo di far parte di questo team e darò tutto per concludere nel modo migliore. Sarebbe interessante per noi se si arrivasse a Valencia a giocarci il titolo, sarebbe un bene per tutto il mondo della MotoGP. Chiedo solo ai giornalisti di non metterci troppa pressione addosso”

12:35 Inizia a parlare Davide Tardozzi: “Pecco ha fatto un lavoro straordinario ma non è mai abbastanza perché ci sono Martin e Bezzecchi. Sarà importante mantenere un atteggiamento mentale pronto che sarà la chiave per la vittoria del mondiale. L’anno scorso la situazione era diversa perché Pecco doveva recuperare punti su Fabio, l’esperienza dell’anno scorso gli sarà d’aiuto. Pecco ha fatto qualche errore ma è cresciuto, sa perché li ha commessi. Credo che abbia una migliore considerazione di se stesso, il rapporto con l’ingegnere di gara è molto stretto ed è uno dei punti centrali che lo portano al cambiamento dal sabato alla domenica. Penso che si deciderà il mondiale a Valencia, i tre piloti sono velocissimi. Marco è indietro di 73 punti ma non si può dire mai considerato il suo livello”

12:34 Nella seconda parte della conferenza: Davide Tardozzi, Gino Borsoi e Pablo Nieto

12:09 Ed ecco Marco Bezzecchi: “Abbiamo tolto i punti ed è stato un passo avanti, la pelle non tira più. Mi sento meglio e sono fiero della cicatrice! Ho avuto qualche giorno in più per fare fisioterapia, sono molto contento di poter tornare sulla moto e vedere come va. L’Indonesia è stata dolorosa perché erano passati pochi giorni dall’intervento, in Australia ho avuto meno dolore ma più fatica. Non so cosa dire per questa gara, spero di essere più forte. Posso gestire il dolore. Questa pista mi piace molto, l’anno scorso sono stato veloce e ho fatto la mia prima pole. Mi piacciono le staccate molto decise, questa pista è particolare. Le condizioni miste mi piacciono, sono migliorato in frenata e vediamo come andrà, prima devo vedere come sta il mio fisico. Mondiale? In questo momento è dura, sono troppo indietro rispetto a Pecco e Jorge. Lotterò fino alla fine se ci sarà la possibilità”

12:06 La parola passa a Jorge Martin: “So di avere la velocità, tutto può cambiare, l’anno scorso qui sono andato bene, la mentalità è sempre quella di attaccare. Gli ultimi giri in Australia sono stati un incubo! E’ andata così, guardiamo avanti e vedremo come andrà questo weekend. Quando sei veloce con entrambe le gomme è difficile scegliere, ci ho provato, pensavo che fosse la scelta giusta ma devo fare meno errori dei miei rivali”

12:01 Inizia a parlare il leader del mondiale, Pecco Bagnaia: “Felice di essere qui, sono sempre riuscito ad essere forte. Veniamo da una serie di gare su cui non sono riuscito ad essere veloce sul giro secco mentre qui sono sempre stato veloce. Per me è positivo andare su piste favorevoli ma anche Jorge sarà veloce, dovremo vedere se avremo un vantaggio in termini di prestazioni sulla moto. Sarà importante non passare per il Q1. Ovviamente devo spingere, ogni weekend si danno 37 punti e voglio continuare a fare quello che ho fatto fino a qui. Non è il momento di calmarsi, bisogna iniziare a pensare come sarà la situazione. E’ possibile che si arrivi a Valencia per giocarsi il titolo, io ho fatto degli errori ed ho avuto sfortuna ma ho recuperato dei punti, 27 punti non sono sufficienti per stare calmi”

12:00 Inizia la conferenza stampa!

