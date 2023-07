SBK | Gp Imola Gara 2, Rinaldi: “Ho dato davvero il massimo”

SBK Gp Imola Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Imola, settima tappa del mondiale 2023, in quinta posizione.

Michael Rinaldi stringe i denti, chiude entrambe le gare in Top 5 e porta a casa punti preziosi per la classifica.

Questi gli high-lights dell’Italian Round di WorldSBK andato in scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Imola Gara 2

“Ho dato davvero il massimo e sono felice per aver portato a casa punti preziosi. Oggi è stata davvero dura, ho provato a spingere ma sentivo di essere al 50% del mio potenziale. Da domani potrò riprendere ad allenarmi con costanza per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Most”.