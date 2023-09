SBK | Gp Francia Gara 1: Razgatlıoğlu, “Felice di aver vinto”

SBK Gp Francia Magny-Cours Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha conquistato Gara 1 del Gran Premio di Francia, nona tappa del mondiale 2023.

Il pilota turco partito dalla seconda fila ha lottato sin dall’inizio con i due alfieri Ducati. Con Bautista fuori dai giochi per un problema, Toprak ha dato vita ad una battaglia incredibile con Rinaldi riuscendo nel finale ad imprimere un ritmo incredibile.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Francia Gara 1 Magny-Cours Yamaha

“Sono felice di vincere di nuovo a Magny-Cours perché è una delle mie piste preferite! Abbiamo vinto come l’anno scorso e, allo stesso modo, lottando con Michael! Comunque un grande ringraziamento alla squadra perché ha lavorato davvero bene questo fine settimana e abbiamo fatto un passo avanti. Non basta essere bravi solo in frenata, serve più potenza in uscita di curva, soprattutto in quelle lente. sa che la Ducati è molto brava in rettilineo, ma continueremo a lottare! Ho visto che Alvaro ha avuto dei problemi tecnici; non penso al campionato, sono concentrato gara per gara perché devo vincere. Mi dimentico il Campionato. Domenica abbiamo altre due gare. Sono più rilassato di Alvaro perché non penso al Campionato. Se vinciamo ogni gara, siamo Campioni del Mondo. Nel 2021, pensavo così ed è così. Come la penso ancora, cercheremo di goderci ogni gara”.