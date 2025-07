MotoGP | GP Brno Day 1, Martin: “Giornata bellissima”

GP Repubblica Ceca Brno Aprilia Racing MotoGP 2025 – Ottimo il rientro di Jorge Martin, che a distanza di tre mesi dall’ultima gara disputata in Qatar, ha chiuso le pre-qualifiche di Brno in quinta posizione.

L’iridato 2024 della MotoGP, è rientrato in condizioni difficili, nelle FP1 ha prima trovato asfalto bagnato e successivamente asfalto asciutto, mentre nelle pre-qualifiche è sceso in pista sotto una pioggia battente.

Al rientro ha quindi ritrovato subito la Q2 diretta e domani cercherà una buona qualifica per poter poi cercare buoni risultati nella Sprint e nella gara domenicale.

“Martinator” ha definito questa giornata bellissima e bellissimo tornare in MotoGP, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Oggi è stata una giornata bellissima, bellissimo tornare in MotoGP. Stamattina ero concentrato per via delle condizioni miste, ho perso la costanza sulla linea. Oggi concentrato sul bagnato, dovevo capire bene il feedback della moto ma sono piuttosto contento di essere in Q2. Penso che prima o poi doveva arrivare un turno sull’acqua, il mio obiettivo adesso non è fare risultati ma crescere. Oggi dovevo solo girare, è solo l’inizio ma essendo già davanti, vuol dire che la moto ed io siamo messi bene. Vediamo domani, se è asciutto fisicamente sarà più dura. E’ stato un periodo difficile, non solo per l’infortunio ma per tutto il resto, posso dire che prima di arrivare al motorhome qualche lacrima è scesa. Ieri abbiamo affrontato il problema e oggi abbiamo voltato pagina.”

4.1/5 - (9 votes)