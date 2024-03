SBK | Gp Barcellona Qualifiche: Razgatlioglu si aggiudica la Superpole, Bulega è secondo

SBK Gp Barcellona Superpole – Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato la Superpole del Gran Premio di Catalunya, secondo round del Mondiale Superbike 2024.

Il pilota turco della BMW che ha fatto segnare il nuovo record per le derivate di serie, 1’39.489, ha preceduto di 0.102s il nostro Nicolò Bulega, rider Ducati Aruba.

Ottimo terzo tempo per Andrea Iannone, che in sella alla Ducati V4R del Team Go Eleven ha fatto segnare il best-lap personale di 1’39.799, piazzandosi davanti alla BMW di Michael Van der Mark e alla Ducati Panigale V4R del Team Marc VDS di Sam Lowes.

Sesto tempo per la Yamaha di Dominique Aegerter, che ha chiuso davanti alla Kawasaki di Alex Lowes alla Yamaha di Remy Gardner e a quella di Andrea Locatelli. Danilo Petrucci chiude la Top Ten con la Ducati Panigale V4R del Barni Racing Team.

Qualifica difficile per Alvaro Bautista che con la Ducati Aruba ha chiuso undicesimo (+0.808s) davanti alla BMW M 1000 RR di Scott Redding e alla Yamaha di Jonathan Rea.

Axel Bassani (Kawasaki) e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) hanno chiuso in 15esima e 16esima piazza.

WorldSBK Barcellona Superpole – Tempi finali

01 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 1'39.489 02 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 1'39.591 03 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 1'39.799 04 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1'39.947 05 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 1'39.988 06 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'40.100 07 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'40.116 08 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'40.131 09 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'40.227 10 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'40.240 11 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'40.297 12 REDDING Scott BMW M 1000 RR 1'40.534 13 REA Jonathan Yamaha YZF R1 1'40.537 14 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1'40.705 15 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 1'40.858 16 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'40.921 17 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'41.145 18 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'41.177 19 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'41.197 20 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 1'41.337 21 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'41.422 22 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 1'41.643 23 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1'42.793

