MotoGP | Zarco lascia Pramac: ”Soddisfatto di ciò che abbiamo costruito insieme”

MotoGP GP Austria Pramac Racing – Al termine del Gran Premio d’Austria è arrivata la conferma del divorzio tra Johann Zarco e il team Prima Pramac Racing, al termine di questa stagione. Il francese (manca ancora l’ufficialità), passerà in Honda nel team LCR dove avrebbe firmato un contratto con opzione 2+1. Ducati invece aveva proposto una stagione in MotoGP e le successive nel Mondiale WSBK.

Dichiarazioni Johann Zarco, separazione team Pramac

“Ho trascorso quattro anni con Ducati, tre dei quali con il team Pramac, e sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo costruito e realizzato insieme. Nel 2021, ho concluso il campionato al quinto posto, segnando il mio miglior risultato in MotoGP, ma il mio obiettivo è fare ancora meglio quest’anno. Alla fine di questa stagione partirò con il sorriso perché la squadra e la Ducati mi hanno dato tanto, e insieme abbiamo lottato per traguardi davvero significativi. L’anno prossimo affronterò una nuova sfida ma per ora voglio concludere questo campionato con la mia squadra nel migliore dei modi. Ringrazio tutta la mia squadra, Ducati, e tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni passati insieme. L’obiettivo finale rimane salire in cima al podio e cantare orgogliosamente l’inno nazionale francese, La Marsigliese, insieme a Paolo Campinoti, che ringrazio di cuore per tutto il sostegno che mi ha dato sin dal primo giorno”