MotoGP | Ufficiale, Marc Marquez “Rosso” Ducati, affiancherà Bagnaia

MotoGP Ducati Factory Team – La Ducati ha scelto, ora è ufficiale, sarà Marc Marquez ad affiancare Pecco Bagnaia nel Factory Team. Come scritto nelle precedenti news la casa di Borgo Panigale ha provato a tenere sia l’otto volte iridato che Jorge Martin, ma alla fine il “NO” dell’ex pilota della Honda ad un passaggio al Pramac Racing ha cambiato i piani.

Albert Valera, rappresentante di “Martinator”, parlando ad AS.com durante il weekend del GP d’Italia aveva detto “E’ stato un mercato diverso in cui una singola decisione può innescare molteplici movimenti imprevedibili, speriamo che la ragione e la logica prevalgano sulle emozioni.”

Alla fine però la Ducati ha scelto Marquez, che aveva “minacciato” di andarsene se non avesse ottenuto il posto nel Team Factory. Per il #93 contratto biennale.

La Ducati come detto avrebbe voluto tenere ai box sia lo spagnolo che il catalano, ma correva il serio rischio di rimanere senza uno di loro e allo stesso tempo senza il Team Prima Pramac come team satellite per eccellenza, perché poteva scegliere di passare alla Yamaha in quanto deluso dalla casa italiana.

Ricordiamo che Martin è stato annunciato in Aprilia lunedì 3 giugno, con la casa di Noale che ha colto al volo l’opportunità di ingaggiare uno dei piloti più talentuosi del circus.

Marquez affiancherà quindi Pecco Bagnaia per un vero e proprio Dream Team con ben 11 titoli piloti e un bagaglio di 80 vittorie in MotoGP, 21 di Bagnaia e 59 di Marquez e 116 in carriera, 31 del piemontese e 85 dello spagnolo.

Ad oggi si è corso “solo” un terzo del Campionato, ma il mercato piloti ha già proiettato tutti nel 2025, forse un pò troppo presto.

