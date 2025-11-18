MotoGP | Test Valencia, Di Giannantonio: “Importante dare feedback agli ingegneri”

Test Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio ha chiuso i test post-GP di Valencia con il VR46 Racing Team guardando già al 2026.

Per il pilota romano, la giornata è stata importante nonostante le condizioni non ideali: chiazze d’acqua in pista e temperature basse hanno ridotto il tempo utile, ma ogni giro è stato prezioso per raccogliere dati e fornire feedback agli ingegneri Ducati.

L’obiettivo principale non era la prestazione sul giro secco, bensì verificare che le nuove soluzioni tecniche corrispondessero alle analisi degli ingegneri e potessero rappresentare una base solida per lo sviluppo futuro.

Ora lo attende un inverno tra recupero fisico – con una piccola operazione alla clavicola – vacanze e allenamento intenso, per arrivare pronto alla nuova stagione di MotoGP 2026.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Test Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Per noi che non abbiamo le concessioni, girare è sempre molto importante. Peccato che abbiamo avuto poco tempo: per metà giornata c’erano chiazze in pista e non è stato facile sfruttare al massimo il tempo disponibile. Però, secondo me, in quel poco tempo abbiamo fatto il massimo che si poteva fare.”

Hai provato qualcosa di nuovo? Ti è piaciuto? Hai già fatto delle comparazioni?

“In realtà questo test era molto importante soprattutto per dare un feedback agli ingegneri, per verificare che i loro calcoli tornassero con i nostri commenti. L’obiettivo era più quello, piuttosto che migliorare il tempo sul giro. Abbiamo provato alcune cose, ma secondo me è sempre difficile dare un giudizio definitivo. Sarebbe affrettato, visto che era l’ultimo giorno dell’anno, eravamo tutti un po’ stanchi, le condizioni non erano ideali e faceva freddo. Inoltre Valencia non è una pista che si presta molto a confermare una moto per tutta la stagione. Quindi non mi sento di dire se sia stato tutto meglio o peggio. Come ho detto, era importante dare commenti che poi gli ingegneri possano confrontare con le loro analisi.”

Programmi per l’inverno? Relax o lavoro?

“Un mix. Devo recuperare, fare una piccola operazione alla clavicola per togliere la placca, poi voglio andare in vacanza e sicuramente allenarmi, perché è l’unico momento dell’anno in cui si può spingere davvero.”

Foto: Valter Magatti

