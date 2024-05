MotoGP | GP Le Mans: Michelin pronta ad affrontare il Gran Premio di casa

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 – I piloti della MotoGP sono pronti ad affrontare la quinta gara della stagione 2024, il Gran Premio di Francia.

Le Mans è una sede storica per Michelin, partner di lunga data dell’Automobile Club de l’Ouest. Sui circuiti di Le Mans, Michelin ha contribuito ad alcune delle gare automobilistiche e motociclistiche più memorabili ed emozionanti.

Il Gran Premio di Francia è un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che da diverse stagioni stabilisce record di presenze, con 115.000 spettatori nel 2023 solo la domenica! Michelin attribuisce grande importanza al rapporto con il pubblico, al quale desidera dimostrare che l’innovazione tecnologica permette di coniugare prestazioni e rispetto dell’ambiente. Dal 2024 e per almeno tre anni, Michelin sponsorizzerà il Gran Premio di casa, e quest’anno l’evento prevede due Campionati del mondo FIM per i quali Michelin è fornitore esclusivo di pneumatici: MotoGP ed ENEL MotoE.

Il circuito Bugatti di Le Mans è stretto in alcuni punti, relativamente collinoso e si estende per 4.185m. Composto da nove curve a destra e cinque a sinistra, è caratterizzato da due rettilinei: uno che passa ai box, lungo 674 metri, e un secondo più corto, ‘Chemin aux Bœufs’, prima delle curve 7 e 8. Michelin ha selezionato pneumatici anteriori simmetrici in tre diverse mescole di gomma (Soft, Medium e Hard) e pneumatici asimmetrici con mescola Soft e Medium per il posteriore, con il lato destro più duro.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Come Jerez, il circuito Bugatti sottopone gli pneumatici a uno stress di media intensità. Il suo layout è tecnico e la superficie offre un buon livello di grip. Una delle principali sfide a Le Mans riguarda il meteo, in particolare a causa delle notevoli escursioni termiche in primavera, quando la mattina può essere fresca e la temperatura dell’aria non supera i 10°C. Tuttavia nel pomeriggio, con il sole, l’asfalto può registrare temperature comprese tra 30°C e 40°C. Il range di temperature da coprire è quindi ampio e questa adattabilità è riscontrabile in una dotazione di pneumatici con caratteristiche specifiche. Nel complesso la centratura della gamma tende verso Soft o Medium/Soft rispetto ad altri circuiti. Abbiamo appena vissuto due gare spettacolari, ad Austin e Jerez, durante le quali si sono distinti diversi piloti di diversi marchi e Le Mans sarà sicuramente ancora una volta teatro di grandi scontri sportivi, visto che la nostra squadra è particolarmente concentrata per il nostro Gran Premio di casa.”

