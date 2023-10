MotoGP | Marquez a terra, la sua Sprint in Indonesia si conclude dopo appena un giro [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Sprint Marquez – E’ durata appena una tornata la Sprint di Marc Marquez a Mandalika, teatro del Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP. Subito dopo la partenza, avvenuta dall’ottava casella, lo spagnolo è incappato in una scivolata in una veloce piega verso destra, aspetto che non gli ha permesso di vedere la prima bandiera a scacchi di questo fine settimana. Un passaggio a vuoto insperato, ma che lo spagnolo cercherà di riscattare damani, anche se le performance della sua Honda non gli permetteranno di ambire alle posizioni di vertice della classifica.

Al termine di una gara ben gestita, ricordiamo, Jorge Martin è riuscito a conquistare la mini-gara del sabato a Mandalika, garantendosi dei punti importanti in ottica campionato (lo spagnolo, dopo un’ardua rimonta, a completato il sorpasso mondiale su Pecco Bagnaia, 8°).

Seconda e terza posizione per i due portacolori della VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi, seguiti a ruota da Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio. Enea Bastianini si è classificato davanti a Bagnaia, mentre gli ultimi piazzamenti in top dieci sono stati occupati da Jack Miller e Miguel Oliveira. Appuntamento a stanotte per la gara vera e propria sul tracciato di Mandalika, in Indonesia.