MotoGP | Inno di Mameli per Bastianini a Silverstone: il podio in Gran Bretagna [VIDEO]

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone – Gioia e inno di Mameli per Enea Bastianini nell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 10° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Al termine di una gara condotta alla perfezione, soprattutto nella seconda metà, l’italiano è riuscito a conquistare la prima affermazione della stagione, lasciandosi alle spalle la Pramac di Jorge Martin e l’altra GP24 del compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Quarta posizione per la Gresini di Marc Marquez, seguito da un superbo Fabio Di Giannantonio e dall’Aprilia del pole man di Aleix Espargarò, costretto a cedere il passo a causa di un ritmo non sufficiente per giocarsela con le Ducati. Settimo Alex Marquez, mentre a completare la top dieci hanno trovato posto Marco Bezzecchi, Pedro Acosta e Fabio Morbidelli. Appuntamento tra due settimane al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria, seconda prova di questo tris di appuntamenti in programma nel mese di agosto.





