MotoGP | Honda, alla scoperta dello schermo sulla moto di Marquez [VIDEO]

MotoGP GP Olanda Assen 2023 Honda HRC – Durante la diretta della Q1 valida per il Gran Premio d’Olanda ad Assen, la regia di Sky ha inquadrato il dashboard della Honda di Marc Marquez, svelando di fatto tutti i comandi che lo spagnolo gestisce durante la guida in pista.

Dalle marce alla mappature, passando per le impostazioni del pit limiter e il TC: una panoramica generale dei settaggi che l’iberico si trova quotidianamente a gestire durante un run in pista. Marquez, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche di questa mattina in 17° posizione, faticando e non poco in termini di ritmo con la Honda. Una situazione complessa che quasi certamente, a meno di clamorosi ribaltoni in termini di set-up e confidenza con la moto, si confermerà anche nella Sprint di questo pomeriggio (diretta dalle 15.00 su Sky Sport MotoGP HD e NowTV).