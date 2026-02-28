MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Marini: “Soddisfatti di questo sabato”

MotoGP Thailandia Honda Castrol HRC – Top 10 per il team Honda nella Sprint Race del Gran Premio della Thailandia. Forte dell’ottimo venerdì, Joan Mir è scattato dalla decima posizione in griglia con una partenza aggressiva. Una volta trovato il ritmo, lo spagnolo ha ingaggiato un duello con Brad Binder fino alle fasi finali, chiudendo al settimo posto, due posizioni migliori rispetto alla Sprint thailandese del 2025.

Scattato dalla quattordicesima casella, Luca Marini ha scelto una traiettoria larga alla prima curva, riuscendo rapidamente a inserirsi nel gruppo di testa. Il pilota italiano ha poi lottato con Francesco Bagnaia, riuscendo a difendere le posizioni guadagnate e a tagliare il traguardo in decima posizione. Anche per l’italiano si tratta di un netto passo avanti: cinque posizioni guadagnate rispetto alla Sprint del 2025.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“Oggi abbiamo dovuto lavorare molto per restare all’interno della Top 10 dopo aver guadagnato alcune posizioni al via. Ci sono ancora degli aspetti da migliorare sulla moto: sicuramente abbiamo fatto dei passi avanti, ma in gara si vede che c’è ancora un certo margine rispetto agli altri. Il grande caldo ha reso molto critica la gestione della gomma anteriore e, nonostante i significativi miglioramenti in frenata, abbiamo dovuto essere particolarmente cauti, perdendo in parte uno dei nostri punti di forza. Stiamo ancora provando soluzioni nuove, continuando a cercare ulteriori miglioramenti e pianificando già i prossimi step. È solo la prima gara e siamo comunque soddisfatti di questo primo sabato”

Dichiarazioni Joan Mir Sprint Race GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“Sono soddisfatto del lavoro svolto oggi: è esattamente ciò che ci è mancato lo scorso anno, ovvero ottenere un risultato solido anche nelle gare in cui non possiamo lottare stabilmente per la Top 5. È questo che alla fine della stagione può fare la differenza. A inizio weekend avevo detto che sarebbe stato complicato e abbiamo lavorato molto per migliorare la nostra situazione. Nella gara lunga di domenica penso che saremo più competitivi. È importante avere una gara come questa all’inizio dell’anno, perché ci permette di valutare con chiarezza i nostri progressi e di non perdere la direzione”

