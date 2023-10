MotoGP | Gp Thailandia Gara, Marini: “Soffrivo in entrata di curva”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, in settima posizione.

Cede nel finale dopo la partenza dalla seconda casella dello schieramento, Luca che lotta nel gruppo di testa per tutta la prima fase di gara. È ottavo nella generale con 164 punti.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Una gara complicata, soprattutto gli ultimi 7/8 giri quando non avevo più gomma. Il potenziale mostrato ieri era molto buono, ma non abbastanza per il podio oggi. Soffrivo in entrata di curva, la moto non si fermava e ho fatto fatica ad arrivare al traguardo. Non ho potuto tenere il passo dei primissimi e ho dovuto cedere terreno, un peccato. Nel complesso, considerate le mie condizioni, un buon weekend. Continuiamo così.”

