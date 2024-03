MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Acosta: “Giornata super stressante”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024, in ottava posizione.

Il debuttante Acosta ha gestito con successo il suo primo sabato. In qualifica ha conquistato la terza fila, in ottava posizione. Quando le luci si sono spente per la prima Sprint, il debuttante si è mostrato timido. Partito dall’ottavo posto, ha perso alcune posizioni nel primo giro, ma ha recuperato rapidamente fino all’8° posto. Ha chiuso a 4.431 secondi da Jorge Martin e a 1.277 da Alex Marquez.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race Gp Qatar MotoGP 2024

“Oggi è stata una giornata super stressante con le prove libere, le qualifiche e poi lo Sprint. C’era molto da fare, molte emozioni da gestire e posso dire che possiamo essere davvero contenti della nostra giornata. Tutto è andato benissimo, non ho commesso troppi errori nello sprint e il distacco dai primi si è ridotto molto dopo undici giri. Abbiamo ottenuto i nostri primi punti, quindi è stata davvero una bella giornata e siamo contenti.”