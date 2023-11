MotoGP | Gp Qatar Gara, Bastianini: “C’è qualcosa di strano”

MotoGP GP Qatar Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, penultima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Partito dalle retrovie, il pilota Ducati ha faticato nelle prime fasi di gara a trovare il giusto ritmo. Ma nel finale ha mostrato un passo incredibile, addirittura facendo registrare il miglio giro della gara all’ultimo giro. Queste le parole del riminese ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini GP Qatar MotoGP 2023

“E’ stato un weekend con alti e bassi e poco fortunato. Oggi ho visto che potevo fare bene da metà gara in poi. Ho visto nel finale che potevo spingere forte ed è venuto il giro veloce all’ultimo giro. Quindi sono un po’ deluso. Ho faticato all’inizio e nei sorpassi. Quello ha complicato tutto. Con le gomme usate vado sempre meglio. Questa è sempre stata la mia tendenza. Ho guidato sciolto come in Malesia. Voglio capire perché c’è qualcosa di strano. C’è qualcosa che cambia tra serbatoio pieno e vuoto. Dobbiamo cercare di capire come affrontare il weekend perché dobbiamo partire più avanti. La velocità che avevo in gara non l’avevo nel weekend l’ho trovata solo nel finale. Durante il weekend non sono mai riuscito a mettere insieme i giri. E questa è una cosa su cui devo lavorare. Mi sono innervosito e questo non aiuta.”

