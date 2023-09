MotoGP | GP Misano, Martin entusiasta dopo la qualifica: “Non mi aspettavo di andare così forte” [VIDEO]

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Martin – Grande entusiasmo per Jorge Martin al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Autore della pole position con un crono di 1’30″390, l’iberico non ha nascosto la propria felicità per la performance mostrata, precisando come il ritmo si sia rivelato addirittura superiore rispetto alle aspettative che la squadra si era posta prima della sessione.

Martin, ricordiamo, si è lasciato alle spalle le altre Ducati di Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, veloce e competitivo nonostante le condizioni fisiche precarie. Maverick Vinales aprirà la seconda fila insieme a Dani Pedrosa e Aleix Espargarò, seguito da Brad Binder, Luca Marini e Marc Marquez. Appuntamento a questo pomeriggio, in diretta su Sky Sport Moto MotoGP HD, per la diretta della Sprint sul tracciato di Misano Adriatico.





