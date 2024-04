MotoGP | Gp Jerez Prove: Primo tempo per Bagnaia, tante cadute

MotoGP Gp Spagna Jerez Prove – Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio di Jerez, unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2. Il due volte iridato, ha registrato il suo miglior tempo in 1:36.025, precedendo l’Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati del Gresini di Marc Marquez.

Passo in avanti per Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), autore del quarto posto, a precedere la Ducati di Jorge Martin (Prima Pramac Racing) e la KMT del rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3).

Settima posizione per Aleix Espargarò (Aprilia Racing), davanti alla Ducati Factory di Enea Bastianini.

Chiudono la TOP 10 dei tempi e accedono direttamente in Q2: Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ed Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP).

Da segnalare le cadute (fortunatamente senza conseguenze) di: Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Alex Marquez, Miguel Oliveira, Dani Pedrosa, Jack Miller e Brad Binder.

Dovranno passare dal Q1, tra gli altri: le KTM Factory di Jack Miller e Brad Binder, Dani Pedrosa (wild-card per questo weekend), Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Luca Marini e Lorenzo Savadori (wild-card per questo weekend).

