MotoGP | GP Barcellona: il sorpasso di Bagnaia su Martin [VIDEO]

GP Catalunya Barcellona MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha rotto il tabù Barcellona, aggiudicandosi la gara “lunga” della domenica.

Il #1 della Ducati ha sferrato l’attacco vincente su Jorge Martin alla curva 5, la stessa dove era caduto il giorno prima, buttando nella ghiaia la vittoria della gara Sprint.

In Campionato è ora secondo, staccato di 39 punti dallo spagnolo del Pramac Racing e il prossimo weekend si torna subito in pista per il Gran Premio d’Italia che si disputerà al Mugello.





