MotoGP | Gp Australia Gara, Binder: “La moto ha funzionato molto bene, peccato per il risultato”

MotoGP GP Australia Phillip Island KTM Factory – Quarta e ottava posizione per Brad Binder e Jack Miller a Phillip Island, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Australia di MotoGP. Nonostante l’ottima competitività espressa dalla RC16, mostrata nell’intero arco del fine settimana, il pilota sudafricano non è riuscito a conquistare un piazzamento sul podio in Australia, aspetto che di fatto ha reso il suo fine settimana completo a metà. Peggio invece è andata a Miller, partito bene ma costretto a battagliare nelle posizioni centrali dello schieramento.

Dichiarazioni Brad Binder Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“Sono davvero contento delle qualifiche e dei primi 25 giri della corsa. Mi sentivo molto bene in sella alla moto, anche se avuto un paio di problemi in alcune curve veloci. Fortuitamente sono riuscito a trovare le giuste contromisure nel terzo settore, aspetto che mi ha permesso di alzare il mio ritmo di gara. Stavo inseguendo Jorge, ma non ho dato troppa retta a ciò che accadeva dietro di me e ad un tratto mi sono ritrovato quinto. Ad ogni modo ritengo che abbiamo fatto una buona gara, anche se il risultato non è un linea con quello che volevamo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e i grandi passi in avanti che abbiamo compiuto qui rispetto all’anno scorso”.

Dichiarazioni Jack Miller Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2023

“E’ stato un Gran Premio decente e mi sono divertito con i ragazzi a centro-gruppo. La moto ha funzionato bene e non posso lamentarmi. Sentivo di perdere del tempo nell’ultimo settore, ma poi ho faticato un pò anche con la gomma anteriore. Ho dovuto preservarla. In generale direi che abbiamo imparato parecchie cose oggi. Non è il risultato che volevamo, ma alla fine il week-end si sta rivelando solido e il distacco dalle altre moto davanti a noi non è stato così ampio. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma in generale le cose stanno procedendo bene”.

