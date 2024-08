MotoGP | GP Aragon Sprint Race, Rins: “Gestione difficile”

MotoGP GP Aragon Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione.

Rins ha iniziato lo Sprint dalla ventunesima casella, una posizione difficile in cui trovarsi. Dopo alcuni incidenti di altri piloti e il rimescolamento dell’ordine nei giri iniziali, si è ritrovato al 17° posto, all’inseguimento di Luca Marini. Rins ha ridotto il distacco dall’italiano durante la volata di 11 giri, ma non è riuscito a superarlo. Il pilota Yamaha ha concluso al 17° posto, a 0,088 secondi da Marini e a 26,910 secondi dal primo.

Dichiarazioni Alex Rins GP Aragon MotoGP 2024

“La Sprint è stata un po’ difficile da gestire. Sono stato coinvolto in alcuni incidenti davanti a me che non ho potuto evitare, come quello di Aleix alla partenza. Poi sono tornato all’ultimo posto. Stavo cercando di recuperare posizioni e ho superato Mir. Marini era un po’ lontano. L’ho raggiunto, ma poi sono rimasto bloccato dietro di lui. Stavo pensando di superarlo alla curva 15, al cambio di direzione, ma lui si era preparato super bene, quindi non ci sono riuscito.”

