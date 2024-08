MotoGP | GP Aragon Day 1, Zarco: “Il risultato di oggi è come una piccola vittoria”

MotoGP GP Aragon Repsol Honda – Johann Zarco ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, con l’ottavo tempo.

Oggi, il francese e il team hanno dimostrato un eccezionale lavoro di squadra e abilità individuali. La loro strategia nella sessione pomeridiana ha dato i suoi frutti, con Zarco costantemente tra i primi 10. Il suo ultimo sforzo ha assicurato l’ottava posizione, a dimostrazione del loro sforzo collettivo.

La prestazione di venerdì segna la prima volta che il team arriva in Q2 in questa stagione, il che dà speranza e luce dopo un periodo impegnativo. Considerando il quadro generale, le qualifiche e lo Sprint di sabato saranno essenziali per migliorare alcuni dettagli e fare il miglior lavoro possibile nella gara di domenica.

Dichiarazioni Johann Zarco GP Aragon Honda Repsol MotoGP 2024

“Il risultato di oggi è come una piccola vittoria per noi, ma voglio tenere i piedi per terra perché le sessioni importanti sono le qualifiche e la Sprint di domani e poi la gara di domenica. In ogni caso, finora è stata la migliore sessione di prove della stagione. Le condizioni della pista erano strane, ma me l’aspettavo perché mi sono allenato qui. Per quanto riguarda il time attack, è stato positivo! Il nuovo motore mi ha aiutato quando ho usato la nuova gomma, il che è positivo. Cercheremo di fare meglio domani!”

