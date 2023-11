MotoGP | Bagnaia-Martin, la sfida al via di Sepang analizzata allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Sepang Bastianini – Vi riportiamo la sfida tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin al via dell’ultimo Gran Premio della Malesia, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Nel tentativo di sopravanzare il rivale, lo spagnolo ha ritardato la staccata di curva 1, perdendo però il punto di corda e appunto la posizione non solo su Bagnaia, ma anche su Enea Bastianini,m Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Una manovra “al limite” che però non ha portato i frutti sperati.

Al termine di una gara ben gestita, ricordiamo, Bastianini è riuscito a tornare sul gradino più alto del podio, lasciandosi alle spalle le altre Ducati di Marquez e appunto Bagnaia.

Un risultato importante che gli ha permesso di mettere a tacere le tante voci di mercato circolate nelle ultime settimane, soprattutto in merito a un possibile scambio con Jorge Martin. Quarta posizione per quest’ultimo, seguito a ruota da Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, apparso in palla con una Yamaha finalmente in grado di giocarsi le posizioni di vertice della classifica.

Completano la graduatoria della top dieci Jack Miller, Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Appuntamento tra sette giorni a Losail per il Gran Premio del Qatar, round che potrebbe rivelarsi estremamente importanti per le sorti di questo mondiale 2023.