MotoGP | Bastianini in visita alla Brembo: “La San Donato la staccata più bella e difficile”

MotoGP Brembo – Enea Bastianini ha fatto visita al Reparto Racing della Brembo situato a Curno, a pochi chilometri da Bergamo. Una visita avvenuta durante la pausa estiva della MotoGP, in attesa del ritorno in pista per il GP della Gran Bretagna, in programma il 6 agosto.

Il #23 della Ducati ha potuto osservare da vicino il dettaglio delle fasi produttive delle pinze alettate di ultima generazione, dei dischi alettati in carbonio, delle ruote Marchesini in magnesio forgiato, componenti che forniscono la sua Ducati Desmosedici GP ma che ha potuto testare già lo scorso anno in sella al Team Gresini. Nella foto in sfondo le pinze colorate.

Dichiarazioni Enea Bastianini Visita Brembo MotoGP 2023

“Per me è stata la prima visita in Brembo – racconta Enea Bastianini – ho scoperto un mondo affascinante, tante persone appassionate e che tifano per me. La lavorazione delle pinze è stata la parte che mi ha colpito di più: dalla progettazione alla produzione passando per la modellazione, le rifiniture, l’assemblaggio, la validazione, i test ai banchi. Tra le pinze MotoGP e le pinze Formula 1 cambia tutto, in MotoGP tutti hanno lo stesso disegno di pinza, in Formula 1 no, il disegno cambia da team a team e quando vedi le pinze da vicino ti rendi conto della differenza che c’è. La frenata più bella e più difficile per me è quella della San Donato al Mugello: arrivo a 360 km/h, devo tenere conto di tante variabili, ogni anno è una frenata diversa che cambia sempre. In tanti mi chiedono se io sia uno staccatore, in realtà mi ritengo forte nella parte di rilascio freni quando devo entrare in curva e solitamente freno con due dita.”

