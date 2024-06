MotoGP | Bagnaia, festa rock dopo la vittoria al Mugello [VIDEO]

MotoGP GP Mugello – Festa rock per Pecco Bagnaia al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia al Mugello, settimo appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP.

Al termine di una gara letteralmente dominata, nonostante la partenza dalla quinta piazza a causa della penalità in griglia accusata venerdì, il Campione del Mondo in carica è riuscito a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Barcellona, mettendo in cascina altri punti importanti nella rincorsa alla leadership mondiale di Jorge Martin.

L’italiano della Ducati, grazie ad un super start, è riuscito a porsi al comando già dopo curva 2 ed ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi. Alle spalle di Bagnaia si è classificato Enea Bastianini, seguito da Martin (beffato da Bastianini proprio all’ultima curva), Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Morbidelli, alla prima vera prestazione di spessore con la Ducati del team Prima Pramac.

Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales hanno trovato posto in settima e ottava posizione, mentre a chiudere la top dieci si sono classificati Alex Marquez e Brad Binder. Appuntamento tra due settimane ad Assen per il Gran Premio d’Olanda.