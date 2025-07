MotoGP | Il Gran Premio d’Argentina sbarca a Buenos Aires

GP Argentina MotoGP – Il Gran Premio d’Argentina avrà una nuova casa dal 2027: Buenos Aires. Sono in corso i lavori per tornare all’Autodromo Oscar y Juan Galvez, appena fuori dalla capitale, un solo anno di “stop”, il 2026 e poi il circus delle due ruote tornerà nella terra del fuoco.

L’Autodromo Oscar y Juan Gálvez, che sarà completamente rinnovato e aggiornato il layout della pista, ha già ospitato la MotoGP negli anni ’60, ’80 e ’90, accogliendo leggende di questo sport e mettendo in scena alcuni spettacolari scontri.

Dichiarazioni Jorge Macri, Capo del Governo di Buenos Aires MotoGP 2027

“Stiamo consolidando la leadership sportiva della nostra città a livello globale. La categoria più importante delle corse motociclistiche torna a Gálvez. Abbiamo ospitato dieci Gran Premi e, quasi 30 anni dopo, saremo ancora una volta tra i circuiti più importanti del mondo, come Barcellona e Silverstone. A partire da ottobre, intraprenderemo una ristrutturazione completa del circuito, che include lavori sulla pista, sui box, sul paddock e sulle zone di sicurezza, incorporando le ultime tecnologie. Con questo investimento in infrastrutture, sicurezza, logistica e connettività, porteremo la sede agli standard internazionali. Portare la MotoGP in città significa l’arrivo di una competizione d’élite, con i più importanti team e piloti internazionali, che sarà apprezzata da circa 150.000 persone in pista e da milioni di telespettatori in televisione e streaming in più di 200 territori.”

Dichiarazioni Orly Terranova, CEO di Grupo OSD Buenos Aires MotoGP 2027

“Cosa significa per l’Argentina avere la MotoGP sul circuito di Gálvez dal 2027? È un passo importante per la città di Buenos Aires. E’ nato un evento per uno dei più importanti sport motoristici, che contribuirà notevolmente allo sviluppo dello sport locale e di tanto turismo. Questo è qualcosa per cui diverse capitali in diversi paesi sono in competizione, quindi penso che sia importante. E avrà un enorme impatto economico e sul turismo.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports Buenos Aires MotoGP 2027

“Questa è una notizia entusiasmante per la MotoGP e per i fan in Argentina e America Latina. È un luogo fantastico e ci mette vicino al cuore di Buenos Aires, che sarà una location di punta non solo in termini di paese e continente, ma anche a livello globale. La passione delle folle che abbiamo visto ai recenti Gran Premi in Argentina, che provengono da ogni dove, è leggendaria e siamo entusiasti di far sapere loro dove li rivedremo e quando, mentre continuiamo a lavorare con Grupo OSD per portare lo sport più emozionante della Terra in Argentina.”

