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MotoGP | GP Brasile, Marini: “Dobbiamo continuare a lavorare”

Il pesarese ha chiuso 11esimo, mentre il suo team-mate Joan Mir è caduto nel corso dell'11esimo giro

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
MotoGP | GP Brasile, Marini: “Dobbiamo continuare a lavorare” MotoGP | GP Brasile, Marini: “Dobbiamo continuare a lavorare”

Weekend difficile quello della Honda all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, teatro della seconda gara della MotoGP 2026, il Gran Premio del Brasile.

Luca Marini che scattava dalla 19esima casella è stato autore di una buona partenza, ma dato che anche gli altri sono partiti piuttosto bene, non è riuscito a guadagnare posizioni come accaduto nella Sprint Race.

Successivamente ha battagliato chiudendo 11esimo, non un risultato eclatante, ma il ritmo del pesarese era molto simile a quello del sesto posto.

Dichiarazioni Luca Marini Gara GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Considerando l’intero weekend, in particolare le difficoltà incontrate venerdì e sabato mattina, l’undicesimo posto dopo essere partiti dalla diciannovesima posizione è un risultato più positivo di quanto possa sembrare. Oggi ho fatto una buona partenza, ma gli altri sono partiti meglio di ieri, quindi non siamo riusciti a guadagnare posizioni iniziali per salire di posizione. Ridurre la distanza di gara non ha cambiato molto per noi. Il mio ritmo è stato simile a quello del sesto posto e mi sono divertito a lottare con gli altri. Dobbiamo continuare a lavorare, siamo più veloci ma dobbiamo ancora migliorare nel corso del weekend e rimanere al passo con gli altri.”

Il suo team-mate Joan Mir è invece caduto nel corso dell’11esimo giro, ecco cosa ha detto il #36, iridato 2020 della MotoGP.

Dichiarazioni Joan Mir Gara GP Brasile Honda Castrol MotoGP 2026

“Ho fatto un’ottima partenza e sono riuscito a recuperare tre o quattro posizioni, entrando nella top ten e stabilizzandomi in settima posizione piuttosto presto. Il nostro ritmo era buono e il gruppo davanti non si staccava, preservando le gomme dietro ad Alex Marquez. Su questa pista l’anteriore è fondamentale e dopo dieci giri abbiamo iniziato ad avere problemi con il lato destro. Ho perso l’anteriore senza alcun preavviso, una sensazione molto strana e inaspettata. Siamo stati prudenti, senza spingere troppo, ma le corse possono essere così e ora ci lasciamo alle spalle un weekend difficile in Brasile. Il lato positivo è che abbiamo dimostrato la nostra velocità e la mia condizione fisica sta già migliorando in vista di Austin.”

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