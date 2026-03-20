MotoGP | GP Brasile Day 1, Marquez: “La pista mi è piaciuta”

Marc Marquez ha chiuso con il secondo tempo la prima giornata di prove del Gran Premio del Brasile classe MotoGP, secondo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma sul rinnovato tracciato di Goiania, intitolato al leggendario Ayrton Senna.

Il nove volte iridato della Ducati ha apprezzato la pista, che seppur molto corta e non la migliore per il suo stile di guida (Marquez preferisce le curve a sinistra, ndr), lo ha fatto sentire bene in tutte le condizioni.

Il weekend della Thailandia non era andato secondo previsioni, soprattutto alla domenica, quando il #93 della Ducati si era dovuto ritirare a causa di una foratura che non è ancora ben chiaro se sia dovuta al contatto con il cordolo o se era già pregressa.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Brasile MotoGP 2026

“La pista mi è piaciuta, non è la migliore per il mio stile di guida, ma mi sono sentito bene in tutte le condizioni” – ha detto lo spagnolo della Ducati ai microfoni di Sky Sport – “E’ molto difficile capire il limite della pista. Stavo girando tranquillo e ho voluto provare il limite, è il modo giusto per mettermi dentro il modo racing. Quando arrivi ad una pista nuova, i dettagli contano, sull’elettronica ho la sensibilità alta. Abbiamo lavorato molto su quel lato, nell’assetto abbiamo provato una cosam ma il commento non è chiaro perchè si deve provare al limite un assetto.”

Marquez ha mostrato un approccio metodico, concentrato soprattutto sulla comprensione del limite della pista e sulla gestione dell’elettronica, un aspetto che lui stesso ha definito “cruciale” su un tracciato così particolare. Il layout di Goiania, infatti, alterna curve veloci a sezioni più tecniche, e richiede una moto stabile in frenata ma allo stesso tempo agile nei cambi di direzione.

La pioggia intermittente ha complicato ulteriormente la situazione, rendendo difficile interpretare il grip reale della pista. Molti piloti hanno preferito non rischiare troppo, mentre Marquez ha scelto di spingere proprio nei momenti più delicati per capire fino a dove potersi spingere in vista delle qualifiche del sabato. Il #93 ha lasciato intendere che ci sia ancora margine di miglioramento, soprattutto nella fase di accelerazione in uscita dalle curve più lente.

Il weekend brasiliano arriva in un momento particolare per Marquez, reduce dalla delusione della Thailandia, dove una foratura lo aveva costretto al ritiro quando sembrava in grado di lottare per il podio. L’obiettivo dichiarato è quello di tornare subito competitivo e di non perdere terreno nella classifica generale, soprattutto in una stagione che si preannuncia estremamente equilibrata. Il fatto che il nove volte iridato si sia trovato subito a suo agio su un tracciato nuovo per tutti è un segnale importante, sia per lui che per la squadra.

Le previsioni meteo per domani restano incerte e questo potrebbe rimescolare ulteriormente le carte. Se la pista dovesse asciugarsi completamente, i valori potrebbero cambiare e la Ducati potrebbe trarre vantaggio da una maggiore stabilità complessiva.

Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 286 (208 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 15

Pole position: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Circuito Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Paese: Brasile

Nome: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Lunghezza del tracciato: 3,83 km

Durata della gara sprint: 15 giri

Durata della gara: 31 giri

Curve: 13 (9 a destra, 4 a sinistra)

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