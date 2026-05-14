MotoGP | Bagnaia sulla caduta a Le Mans: “Nessun problema tecnico, errore mio” [VIDEO]

GP Barcellona Ducati – Alla vigilia del Gran Premio di Barcellona, Francesco Bagnaia si è detto fiducioso dopo le ottime sensazioni ritrovate a Le Mans dove, nonostante la caduta, è tornato ad essere competitivo. Il due volte iridato ha ammesso che è stato un errore suo a Le Mans e che non si è trattato di un problema tecnico. Riguardo a Marc Marquez, che salterà questo appuntamento, il piemontese si augura che torni presto dal momento che c’è bisogno del suo fondamentale contribuito per fare tornare la Ducati al vertice.

Ecco cos’ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Motogp.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Catalunya Barcellona MotoGP 2026

“Il team ha analizzato bene il tutto, abbiamo capito, non succederà mai più e sono molto contento, vedremo. Non c’è stato un problema tecnico, è un altro discorso. Sicuramente la caduta è stato un errore mio ma andiamo avanti. E’ stato un weekend positivo a Le Mans per aver capito la direzione che speriamo possa andare bene anche qua. Pista bella, mi piace, negli ultimi anni siamo sempre stati molto veloci e proveremo dare battaglia alle Aprilia che saranno molto veloci anche qui. Sicuramente avevo il potenziale per arrivare sul podio e bisogna continuare così, potevo frenare forte, riuscivo a stare con i piloti davanti. Il potenziale di questa moto è molto alto e lo stiamo ancora scoprendo, ho più feeling sul davanti e posso spingere, sono caduto ma è parte del processo per tornare a spingere. Speriamo che questa pista ci possa dare una soddisfazione e bisogna lavorare come abbiamo fatto la scorsa gara”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia su Marc Marquez

“Si spera torni presto perché adesso che forse abbiamo trovato una direzione fondamentale, dobbiamo lavorare tutti per trovare il bandolo. C’è già passato diverse volte, sa come reagire e tornerà presto”





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