MotoGP | Test Valencia, Bezzecchi: “Abbiamo ancora tante carte da giocare”

Il riminese dell'Aprilia: "Non abbiamo provato tutto, siamo arrivati nemmeno a metà delle cose che erano in programma"

di Alessio Brunori18 Novembre, 2025
Test Valencia Aprilia Racing MotoGP 2025 – Giornata di test a Valencia per Marco Bezzecchi e per tutti gli altri piloti della MotoGP.

Il primo test in ottica 2026 non è andato come tutti volevano causa condizioni meteo della sera precedente, quando era caduta una copiosa pioggia.

Il circuito valenciano ci ha messo più del previsto ad asciugarsi e alla fine il “Bez” ha potuto girare tre ore contro le sette previste.

Questo non gli ha permesso di provare tutti i pezzi portati dall’Aprilia, che resteranno quindi un punto interrogativo sino al prossimo test in programma a Sepang a febbraio 2026.

Alla fine anche se il cronometro non era la cosa più importante, ha chiuso comunque secondo con il crono di 1’29.400 a soli 0.027s dal compagno di marca Raul Fernandez.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Valencia Aprilia MotoGP 2025

“Giornata positiva, anche se abbiamo avuto poco tempo. All’inizio la pista era bagnata e abbiamo perso parecchio, poi la sera faceva freddo e ci siamo fermati prima. In totale abbiamo girato circa tre ore, provando diverse cose. Come sempre nei test, le sensazioni sono state miste: alcuni aspetti positivi, altri più dubbi o negativi. È normale, bisogna aspettare l’analisi dei dati e soprattutto riprovare tutto anche a Sepang. Non abbiamo provato tutto: secondo me non siamo arrivati nemmeno a metà delle cose che erano in programma”

Nuova aerodinamica Aprilia Test Valencia MotoGP 2025

“Valencia non è una pista dove l’aerodinamica incide molto (nella foto la nuova carena : ci sono solo due punti veloci, quindi è difficile avere un quadro chiaro. Il lavoro di Aprilia è stato comunque enorme: ci hanno portato già tante soluzioni interessanti, anche cose non visibili dall’esterno. È stato un bel mix, ed è importante iniziare a provarle.”

Tempo perso causa meteo

“Sicuramente incide, perché ci vuole tempo per provare tutto. Però non mi preoccupa. Rimane la curiosità di sapere cosa avrei potuto sentire, ma è anche positivo: significa che abbiamo ancora delle carte da giocare. È troppo presto per fasciarsi la testa, forse lo state facendo più voi che noi!”

Foto: Valter Magatti

Foto MotoGP SBK

Ultime news