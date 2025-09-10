MotoGP | GP Misano, Di Giannantonio: “Obiettivo weekend lineare”

GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio è alla ricerca del weekend lineare, spera di trovarlo al Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove è in programma la 15esima tappa della MotoGP 2025.

Reduce dall’altalenante weekend catalano, dove dopo un podio nella Sprint Race, era caduto nella gara domenicale, “Diggia” spera di regalarsi e regalare ai suoi tifosi una bella soddisfazione. Per l’occasione insieme alla squadra indosserà una polo speciale dedicata alla bandiera tricolore e l’inconfondibile tocco italiano.

Ecco cosa ha detto il pilota romano che sul tracciato romagnolo vanta due terzi posti in Moto3 (nel 2017 e nel 2018) e una seconda posizione nel 2019 (in Moto2), per un totale di tre podi consecutivi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Misano Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Arriviamo a Misano con l’obiettivo di fare un weekend lineare, dopo tante gare dove, per un motivo o per un altro, la domenica non è andata come volevamo. È un tracciato che conosco bene e potremo divertirci, avendo dato prova di essere veloci e competitivi. Speriamo che la gara di casa ci regali questa gioia di poter spingere tutto il fine settimana al massimo. Sicuramente la famiglia, gli amici e i tifosi ci daranno una spinta in più. Cercheremo di sfruttare anche questo extra di energia per fare un weekend solido.”

