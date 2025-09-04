MotoGP | GP Barcellona, Bagnaia: “Avrei preferito cadere di più ma vincere 11 gare”

GP Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha parlato nei media scrum del giovedi al Montmelò di Barcellona.

Il piemontese della Ducati ha parlato delle grande modifica apportata in Ungheria, che lo fa ben sperare. Il tre volte iridato ha parlato anche dei test invernali, dove dava gli stessi feedback di Marc Marquez, delle difficoltà in frenata e delle poche cadute avvenute in questa stagione.

Ecco cosa ha detto il #63 della “Rossa” che domani capirà se la sostanziale modifica apportata al Balaton Park possa funzionare anche a Barcellona.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Arrivo in ogni circuito sempre consapevole del potenziale che ho, poi iniziano le difficoltà. Arrivo al limite abbastanza facilmente, poi faccio fatica andare oltre. Arrivo con la mentalità giusta. Quanto provato in Ungheria sabato nella Sprint ma soprattutto domenica in gara è un qualcosa che mi ha permesso di sentire di più quello che faceva la moto. Potevo gestire meglio gas e consumo, cosa mai accaduta prima, quindi questo mi fa pensare che questo weekend potrebbe andare in una direzione diversa. Non voglio dire però che siamo sulla strada giusta prima di scendere in pista. E’ stato uno step nostro, lo abbiamo fatto solo in Ungheria perchè eravamo molto indietro e farlo quando sei nelle prime posizioni, non aveva senso. A Balaton non ho fatto un turno nei 10 ed era il momento giusto per provarci.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Feedback test invernali come Marc Marquez Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“Nei test invernali fino alla Malesia mi sono trovato molto bene, guidavo molto forte, mentre dalla Thailandia in avanti ho avuto diverse difficoltà, le sensazioni erano le stesse e ad inizio stagione mi è sempre mancato qualcosina a livello di tempi, cosa che nei test fatichi a vedere perchè non cerchi i tempi.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia tracciato Montmelò Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“E’ una di quelle piste che più mi ha fatto capire quanto sia importante finire le gare. Se nella Sprint Race dello scorso anno non fossi caduto all’ultimo giro con un secondo di vantaggio sul secondo, con i 12 punti avrei potuto vincere il Titolo.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Poche Cadute Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“In questa stagione sono caduto di meno perchè non ho la confidenza di andare al 100% e non riesco a sfruttare la moto al 100%. A livello di risultati avrei preferito cadere di più come lo scorso anno ma portare a casa 11 vittorie.”

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Difficoltà in Frenata Preview Gp Catalunya Barcellona Ducati MotoGP 2025

“La maggiore difficoltà in frenata non è tanto da dritto, ma quando entro in curva dove non ha la possibilità di frenare forte. Non riesco a gestire la frenata come facevo lo scorso anno, quando riuscivo a fare la differenza.”

2.7/5 - (4 votes)