MotoGP | VR46 Racing Team prende il posto di Pramac, sarà Supported Team Ducati

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – Il VR46 Racing Team diventa Factory Supported Team della Ducati e dalla prossima stagione avrà una GP 25 Factory e una GP 24.

Dopo soli tre anni dall’esordio nella classe regina, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team diventa dal 2025, con un contratto pluriennale, Factory Supported Team della casa di Borgo Panigale.

Un binomio vincente dall’esordio, nel 2022, che diventa sempre più solido, con tre vittorie nel 2023 e un importante contributo, come squadra in termini di punti, alla conquista del Campionato costruttori nello stesso anno.

Fondato a Tavullia (PU) nel 2014 dal nove volte Campione del Mondo Valentino Rossi, il VR46 Racing Team è approdato in MotoGP nel 2021 dopo anni di ripetuti successi nelle categorie Moto2 e Moto3. Proprio con la squadra pesarese il pilota del Ducati Lenovo Team e attuale Campione del Mondo in carica MotoGP Francesco Bagnaia ha ottenuto il suo primo titolo iridato in Moto2 nel 2018. Inoltre, nel 2023, il pilota del VR46 Racing Team Marco Bezzecchi ha chiuso terzo il Campionato Mondiale MotoGP, dopo aver lottato per il titolo per buona parte della stagione.

Dichiarazioni Alessio Salucci Team Director VR46 Racing Team Accordo Ducati

“Non posso che essere orgoglioso di annunciare che il prossimo anno il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sarà il Factory Supported Team di Ducati in MotoGP. Saremo in pista con una moto ufficiale e una GP24. Se lo avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto. È un momento davvero significativo per tutto il gruppo di lavoro: aver raggiunto questo risultato, con una squadra giovane, con tanti ragazzi dalla Moto3, in soli tre anni è qualcosa di straordinario. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel Team, i partner che ci supportano, tra tutti Pertamina Lubricants, Ducati e Gigi Dall’Igna per aver creduto fino in fondo in questo progetto, averlo condiviso ed essere oggi riusciti a valorizzarlo come merita. Ci aspettano degli anni impegnativi, ricchi di sfide, ma non vediamo l’ora di metterci tutti alla prova per raggiungere risultati sempre più ambiziosi.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Accordo VR46 Racing Team Factory Supported

“Fin dal primo giorno il VR46 Racing Team ha dimostrato di saper lavorare in perfetta sintonia con Ducati e negli ultimi anni siamo riusciti a raggiungere insieme importanti risultati. Siamo felici, perciò, di poter fortificare ulteriormente il nostro rapporto, fornendo alla squadra pesarese pieno supporto factory a partire dalla prossima stagione. Sono sicuro che insieme potremo raggiungere altri traguardi significativi! Ringrazio ancora una volta Valentino, Uccio, Pablo e tutte le persone che con grande passione e dedizione lavorano all’interno della squadra.”

