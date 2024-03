MotoGP | Sito Pons: “Acosta ha fatto qualcosa di davvero eccezionale”

MotoGP KTM Tech3 – Sito Pons, due volte Campione del Mondo e Team Principal per molti anni, fino alla scorsa stagione, ha elogiato il connazionale e pilota di grandissimo talento Pedro Acosta.

L’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2, ha dato spettacolo sin dall’esordio nei test in sella alla KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 e a Portimao, alla sua seconda gara in Top Class, ha ottenuto il primo podio in MotoGP, pilota più giovane a riuscirci, battuto il precedente record di Marc Marquez.

Dichiarazioni Sito Pons su Pedro Acosta Gara Gp Portogallo MotoGP 2024

“Penso che Acosta sia il futuro del motociclismo, quello che ha fatto alla sua seconda gara, mettendosi davanti a tutti gli altri piloti KTM che guidano quella moto da anni, lottando con Marc Marquez, sorpassato così come il Campione del Mondo Pecco Bagnaia, è qualcosa di davvero eccezionale – ha detto Pons così come riportato dal canale Youtube di Moto.it – Non so se qualche altro pilota l’abbia fatto, forse Marquez quando è arrivato in MotoGP e forse Valentino, non ricordo. Penso che Acosta, dopo quello che ha fatto, possa essere il pilota MotoGP più ricercato del momento perché in sole 2 gare ha avuto la capacità di superare i top rider, cosa che non tutti i piloti riescono a fare.”