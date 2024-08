MotoGP | GP Silverstone Gara, Quartararo: “La moto sembrava fantastica oggi”

MotoGP GP Silverstone, Monster Energy Yamaha – Ottima rimonta di Fabio Quartararo nel Gran Premio d’Inghilterra. Il pilota francese, dopo una buona partenza dalla diciottesima casella in griglia, è riuscito subito a recuperare delle posizioni ed è stato protagonista di una bella bagarre con gli avversari che lo precedevano. Ha tagliato il traguardo undicesimo.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, GP Silverstone

“La moto sembrava fantastica oggi ed è andata un po’ meglio. Abbiamo mantenuto la moto come ieri. Ci manca ancora qualcosa, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo, quindi possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, anche se non è abbastanza. Questo fine settimana abbiamo faticato perché mancava il grip. Spingere al massimo era tutto quello che potevo fare oggi, e alla fine ho potuto lottare con Maverick e Miller, e anche Franky, che mi ha superato all’ultimo giro. Ma sappiamo quali sono i nostri punti deboli e continueremo a lavorarci per lottare per posizioni migliori”