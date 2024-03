MotoGP | Gp Qatar Sprint Race: vince Martin, sul podio Binder ed Espargarò

MotoGP Gp Qatar Sprint Race – Jorge Martin dopo aver ottenuto la prima pole position del Gran Premio del Qatar (gara inaugurale della MotoGP 2024, ndr), si è aggiudicato anche la Sprint Race disputata al Lusail International Circuit.

Il #89 del Team Pramac Ducati è stato autore di una bella partenza che lo ha proiettato in testa, testa che ha mantenuto dall’inizio alla fine. “Martinator” ha preceduto sul traguardo la KTM del sud-africano Brad Binder e l’Aprilia di un ottimo Aleix Espargarò.

Il pilota di Granollers è stato autore di una bella rimonta dopo una partenza non perfetta e alla fine ha battagliato prima con Marc Marquez e poi con Pecco Bagnaia, battendoli entrambi.

Il due volte iridato della MotoGP ha infatti chiuso quarto, a 1.625s da Martin. Il #1 della “Rossa” a due ruote ha comunque avuto la meglio su un Marc Marquez combattivo sin dalla prime battute e che alla fine alla prima gara con la Ducati Gresini ha chiuso quinto, miglior pilota con la Desmosedici GP23. Un errore a pochi giri dalla fine lo ha estromesso dalla lotta per il podio, ma rispetto alle ultime stagioni con la Honda, è sembrato rinato.

Il #93 ha avuto la meglio su un Enea Bastianini che ha commesso qualche errore di troppo, che gli è costato qualche posizione. Alla fine è giunto sesto al traguardo, davanti alla seconda Ducati Gresini, la #73 di Alex Marquez.

Molto buona la gara del rookie Pedro Acosta, che al primo start in Top Class è giunto ottavo, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla KTM di Jack Miller, che chiude la Top Ten.

Gara difficile per il VR46 Racing Team, che ha perso Fabio di Giannantonio nel corso del secondo giro per una strana caduta. Il pilota romano è rimasto in mezzo alla pista, ma fortunatamente è stato schivato da tutti i piloti che seguivano. Il #49 dopo una partenza non perfetta, ha battagliato nelle primissime fasi di gara con Marc Marquez.

Il suo team-mate Marco Bezzecchi, non ancora a suo agio con la Ducati Desmosedici GP 23, ha chiuso 11esimo e lontano dalla vetta. Un passo indietro quello del #72 che dovrà trovare la quadra per tornare quello del 2023. Il “Bez” ha preceduto Fabio Quartararo, 12esimo con la Yamaha.

La casa giapponese sta lavorando molto, ma al momento non si vedono ancora i frutti del lavoro. “El Diablo” accusa oltre 12 secondi dalla vetta, vale a dire più di un secondo a giro. Peggio è andata alla Honda con Joan Mir 15esimo, dietro alle Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Mir ha preceduto il compagno di marca Johann Zarco, a sua volta davanti alla Yamaha di Alex Rins, alla KTM del Team GASGAS di Augusto Fernandez e alla Honda di Takaaki Nakagami. Ventesima posizione per Franco Morbidelli (Pramac Ducati), che dopo aver saltato tutti i test invernali causa caduta a Portimao mentre si allenava con una Ducati V4R stradale, deve capire una moto che non conosce. Dietro di lui solo Luca Marini, che chiude buon ultimo alla prima gara con la Honda. Un risultato deludente per l’ex pilota della Ducati, che proverà a fare meglio sin da domani, nella gara “lunga” della domenica.

