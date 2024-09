MotoGP | Gp Misano Gara: Marquez batte Bagnaia, Martin sbaglia strategia

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Gara – Gara thriller quella della classe MotoGP al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Dopo una partenza che ha visto Pecco Bagnaia mantenere la prima posizione, è arrivata qualche goccia di pioggia a scombussolare i piani, soprattutto quelli di Jorge Martin, che nel corso del settimo giro è rientrato ai box a cambiare la moto, per salire su quella equipaggiata con pneumatici rain.

Scelta sbagliata e che non ha pagato, visto che tutti i big hanno proseguito con le slick, girando anche 12 secondi a giro più forte del #89 del Team Ducati Pramac.

Con pista con condizioni miste è uscito fuori il talento di Marc Marquez, che in poche curve è passato al comando della gara, senza poi più lasciarlo. L’otto volte iridato non si è mai fatto impensierire da Pecco Bagnaia, andando a centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Aragon, 61esima in MotoGP, seconda con la Ducati, 87esima in carriera. Il Team Gresini era in pista (vedi foto, ndr) con la livrea con cui il compianto Fausto vinse il Mondiale.

Sul podio è salito anche Enea Bastianini con la seconda Ducati Factory, che ha avuto la meglio sulla KTM di Brad Binder, sulle Ducati di Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) e Alex Marquez (Gresini Racing) e sulla Yamaha di Fabio Quartararo, settimo e prima moto giapponese al traguardo.

In Top Ten anche Jack Miller su KTM, Fabio di Giannantonio con la seconda Ducati (VR46 Racing Team) e Pol Espargarò (tester KTM).

A punti anche Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR), Takaaki Nakagami (Honda LCR), Stefan Bradl (tester HRC) e Jorge Martin, che dopo essere rientrato ai box per la seconda volta, in questo caso per riprendere la moto equipaggiata con pneumatici slick, si porta a casa un punticino.

Caduta per Franco Morbidelli, che dopo il podio della Sprint Race non riesce a vedere il traguardo della gara “lunga” di casa.

Assenti i piloti del Repsol Honda Team, entrambi colti da gastroenterite. Joan Mir ha saltato tutto il weekend, Luca Marini la gara odierna.

La classifica Mondiale vede sempre Martin in testa, ma i punti di vantaggio su Bagnaia da 26 diventano 7, mentre Marc Marquez è terzo a 53 lunghezze ed Enea Bastianini quarto a 62 lunghezze.

